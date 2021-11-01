В Грузии возле парламента пытались установить палатку в поддержку Саакашвили: есть задержанные
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. У парламента в Тбилиси полиция задержала нескольких участников акции протеста, которые пытались установить палатку в поддержку третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Как пишет Грузія.Online, есть задержанные, передает УНН.
Детали
Протестующие собирались установить палатку перед парламентом, чего им не позволили сделать правоохранители.
По предварительной информации, задержаны несколько человек, в том числе гражданин США Паату Абжандадзе.
Добавим
Как сообщает телеканал Рirveli, полиция не пропустила сторонников Саакашвили на проспект Руставели и арестовала нескольких активистов, в том числе лидера “Движения иммигрантов”, гражданина США Паату Абджандадзе.
Несмотря на то, что запланированный митинг на проспекте Руставели был согласован с властями, правоохранители не позволили активистам его провести и установить палатки.
"Мы протестуем против незаконного задержания третьего президента Грузии и результатов выборов, которые были сфальсифицированы правительством. Это заслуга “Грузинской мечты”, что мы эмигрировали в Америку", — говорят эмигранты.
Несколько дней назад в поддержку третьего президента Грузии прибыли эмигранты из США и создали общественную организацию “Эмигрантское движение”, которая планирует остаться на проспекте Руставели 24 часа, чтобы требовать освобождения Саакашвили.
Контекст
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после того, как истекли два его президентских срока. За несколько дней до муниципальных выборов в стране он тайно прибыл в Грузию с Украины и был арестованв Тбилиси 1 октября. Сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави, где объявил голодовку.
Саакашвили обвиняют в должностных преступлениях. В двух делах ему заочно вынесен приговор, предусматривающий наказание в виде лишения свободы до трех и шести лет, остальные дела находятся в судебном разбирательстве. Кроме того, МВД страны начало расследование по факту незаконного пересечения границы экс-президентом.
Политик считает все обвинения политически мотивированными. После возвращения и ареста Саакашвили в Грузии проходят акции его сторонников.