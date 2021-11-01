В Грузии возле парламента пытались установить палатку в поддержку Саакашвили: есть задержанные

Детали

Протестующие собирались установить палатку перед парламентом, чего им не позволили сделать правоохранители.

По предварительной информации, задержаны несколько человек, в том числе гражданин США Паату Абжандадзе.

Добавим

Как сообщает телеканал Рirveli, полиция не пропустила сторонников Саакашвили на проспект Руставели и арестовала нескольких активистов, в том числе лидера “Движения иммигрантов”, гражданина США Паату Абджандадзе.

Несмотря на то, что запланированный митинг на проспекте Руставели был согласован с властями, правоохранители не позволили активистам его провести и установить палатки.

"Мы протестуем против незаконного задержания третьего президента Грузии и результатов выборов, которые были сфальсифицированы правительством. Это заслуга “Грузинской мечты”, что мы эмигрировали в Америку", — говорят эмигранты.

Несколько дней назад в поддержку третьего президента Грузии прибыли эмигранты из США и создали общественную организацию “Эмигрантское движение”, которая планирует остаться на проспекте Руставели 24 часа, чтобы требовать освобождения Саакашвили.

Контекст

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после того, как истекли два его президентских срока. За несколько дней до муниципальных выборов в стране он тайно прибыл в Грузию с Украины и был арестованв Тбилиси 1 октября. Сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави, где объявил голодовку.

Саакашвили обвиняют в должностных преступлениях. В двух делах ему заочно вынесен приговор, предусматривающий наказание в виде лишения свободы до трех и шести лет, остальные дела находятся в судебном разбирательстве. Кроме того, МВД страны начало расследование по факту незаконного пересечения границы экс-президентом.

Политик считает все обвинения политически мотивированными. После возвращения и ареста Саакашвили в Грузии проходят акции его сторонников.