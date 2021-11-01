У Грузії біля парламенту намагались встановити намет на підтримку Саакашвілі: є затримані

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Протестувальники збиралися встановити намет перед парламентом, чого їм не дозволили зробити правоохоронці.

За попередньою інформацією, затримано кількох людей, зокрема громадянина США Паату Абжандадзе.

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Як повідомляє телеканал Рirveli, поліція не пропустила прихильників Саакашвілі на проспект Руставелі та заарештувала кількох активістів, у тому числі лідера “Руху іммігрантів”, громадянина США Паату Абджандадзе.

Незважаючи на те, що запланований мітинг на проспекті Руставелі був узгоджений з владою, правоохоронці не дозволили активістам його провести та встановили намети.

"Ми протестуємо проти незаконного затримання третього президента Грузії та результатів виборів, які були сфальсифіковані урядом. Це заслуга “Грузинської мрії”, що ми емігрували до Америки", — кажуть емігранти.

Кілька днів тому на підтримку третього президента Грузії прибули емігранти зі США і створили громадську організацію “Емігрантський рух”, яка планує залишитися на проспекті Руставелі 24 години, щоб вимагати звільнення Саакашвілі.

Контекст

Саакашвілі залишив Грузію у 2013 році, після того, як закінчилися два його президентські терміни. За кілька днів до муніципальних виборів у країні він таємно прибув до Грузії з України та був заарештований у Тбілісі 1 жовтня. Наразі він перебуває у в’язниці в місті Руставі, де оголосив голодування.

Саакашвілі звинувачують у посадових злочинах. У двох справах йому заочно винесено вирок, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох та шести років, інші справи перебувають у судовому розгляді. Крім того, МВС країни розпочало розслідування за фактом незаконного перетину кордону експрезидентом.

Політик вважає всі звинувачення політично вмотивованими. Після повернення та арешту Саакашвілі в Грузії відбуваються акції його прихильників.