В Хозяйственном суде Одесской области зафиксирован случай COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В Хозяйственном суде Одесской области есть подтвержденный случай короновирусной болезни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Судебную власть.
"Случай заболевания лабораторно подтвержден. Это инфицирование вирусом COVID-19. Сейчас устанавливается круг контактных лиц и проводятся тестирования", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в Хозяйственном суде Одесской области будет проведена полная дезинфекция помещений.
"Принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения заболевания среди работников", - отмечается в сообщении.
Также в суде просят участников процесса принять к сведению соответствующую информацию и по возможности минимизировать посещения суда, направив соответствующие ходатайства по электронной почте.
Напомним, у работников Голосеевского райсуда Киева обнаружено коронавирус.