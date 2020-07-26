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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100806 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 114973 просмотра

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В Хозяйственном суде Одесской области зафиксирован случай COVID-19

В Хозяйственном суде Одесской области зафиксирован случай COVID-19

Киев  •  УНН

 • 16572 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. В Хозяйственном суде Одесской области есть подтвержденный случай короновирусной болезни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Судебную власть.

"Случай заболевания лабораторно подтвержден. Это инфицирование вирусом COVID-19. Сейчас устанавливается круг контактных лиц и проводятся тестирования", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Хозяйственном суде Одесской области будет проведена полная дезинфекция помещений.

"Принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения заболевания среди работников", - отмечается в сообщении.

Также в суде просят участников процесса принять к сведению соответствующую информацию и по возможности минимизировать посещения суда, направив соответствующие ходатайства по электронной почте.

Напомним, у работников Голосеевского райсуда Киева обнаружено коронавирус.

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