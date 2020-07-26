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У Господарському суді Одещини зафіксований випадок COVID-19

У Господарському суді Одещини зафіксований випадок COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. В Господарському суді Одеської області є підтверджений випадок короновірусної хвороби. Про це УНН повідомляє з посиланням на Судову владу.

“Випадок захворювання лабораторно підтверджено. Це інфікування вірусом COVID-19. Наразі встановлюється коло контактних осіб та проводяться тестування”, — йдеться в повідомлені.

Повідомляється, що у Господарському суді Одеської області буде проведена повна дезінфекція приміщень.

“Вживаються всі необхідні заходи щодо запобігання поширенню захворювання серед працівників”, — зазначається в повідомлені.

Також в суді просять учасників процесу взяти до відома відповідну інформацію та за можливістю мінімізувати відвідування суду, направивши відповідні клопотання електронною поштою.

Нагадаємо, у працівників Голосіївського райсуду Києва виявлено коронавірус.

Українські Національні Новини

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