У Господарському суді Одещини зафіксований випадок COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. В Господарському суді Одеської області є підтверджений випадок короновірусної хвороби. Про це УНН повідомляє з посиланням на Судову владу.
“Випадок захворювання лабораторно підтверджено. Це інфікування вірусом COVID-19. Наразі встановлюється коло контактних осіб та проводяться тестування”, — йдеться в повідомлені.
Повідомляється, що у Господарському суді Одеської області буде проведена повна дезінфекція приміщень.
“Вживаються всі необхідні заходи щодо запобігання поширенню захворювання серед працівників”, — зазначається в повідомлені.
Також в суді просять учасників процесу взяти до відома відповідну інформацію та за можливістю мінімізувати відвідування суду, направивши відповідні клопотання електронною поштою.
Нагадаємо, у працівників Голосіївського райсуду Києва виявлено коронавірус.