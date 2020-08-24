В горах на Прикарпатье травмировались двое туристок
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. На Прикарпатье спасатели в течение 23 августа оказали помощь двум туристкам, которые травмировались в горах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
"23 августа в 15:35... поступило сообщение о том, что во время восхождения на гору Сивуля Богородчанского района группы туристов из города Львов, травмировала нижнюю конечность и не может самостоятельно передвигаться гражданка 1996 года рождения", - говорится в сообщении.
Так, работники поисково-спасательного отделения встретили туристическую группу, предоставили потерпевшей доврачебную медицинскую помощь и на носилках, транспортировали ее к подножию горы, где пострадавшая была передана работникам скорой медицинской помощи.
Второй случай произошел во время восхождения на вершину горы Говерла.
"23 августа в 13:20 к спасателям Прикарпатья поступило сообщение от группы туристов из города Днепр в количестве 16 человек о том, что во время восхождения на вершину горы Говерла, гражданка 1978 года травмировала нижнюю конечность и не может самостоятельно передвигаться", - отмечается в сообщении.
Работники поисково-спасательного отделения встретили туристическую группу, и транспортировали пострадавшую на носилках на спортивную базу "Заросляк".
Напомним, во Львовской области женщина травмировала ногу спускаясь с горы Парашка, спасатели снесли ее и передали медикам.