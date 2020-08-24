У горах на Прикарпатті травмувалося двоє туристок
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. На Прикарпатті рятувальники протягом 23 серпня надали допомогу двом туристкам, які травмувалися у горах. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Івано-Франківській області.
“23 серпня о 15:35... надійшло повідомлення про те, що під час сходження на гору Сивуля Богородчанського району групи туристів з міста Львів, травмувала нижню кінцівку та не може самостійно пересуватись громадянка 1996 року народження”, — сказано у повідомленні.
Так, працівники пошуково-рятувального відділення зустріли туристичну групу, надали потерпілій долікарську медичну допомогу та на ношах, транспортували її до підніжжя гори, де потерпілу було передано працівникам швидкої медичної допомоги.
Другий випадок стався під час сходження на вершину гори Говерла.
“23 серпня о 13:20 до рятувальників Прикарпаття надійшло повідомлення від групи туристів з міста Дніпро в кількості 16 осіб про те, що під час сходження на вершину гори Говерла, громадянка 1978 року народження травмувала нижню кінцівку та не може самостійно пересуватись”, — відзначається у повідомленні.
Працівники пошуково-рятувального відділення зустріли туристичну группу, та транспортували потерпілу на ношах до спортивної бази “Заросляк”.
Нагадаємо, на Львівщині жінка травмувала ногу спускаючись з гори Парашка, рятувальники знесли її та передали медикам.