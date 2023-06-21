В Геническе оккупанты готовят коллаборантов к "эвакуации" из-за украинского контрнаступления - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Во временно оккупированном Геническе Херсонской области российские оккупанты присылают коллаборационистам инструкции по возможной эвакуации на случай прорыва украинских войск. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
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“Российские оккупанты активно распространяют информацию об эвакуации на случай прорыва ВС Украины. Так, в Геническе, на мобильные телефоны коллаборационистов поступают SMS сообщения с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации, что в свою очередь вызывает панические настроения”.
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