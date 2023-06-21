На окупованій частині Запорізької області дітей змушують писати листи російським загарбникам – ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупаційна влада через підконтрольних вчителів змушує дітей в пришкільних таборах писати листи російським загарбникам. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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“Зокрема відповідні листи централізовано писали у таборах Бердянська та Мелітополя. При цьому діти робили це під запис пропагандистів. Самі листи переписувались з „примірника“ й під диктування російських вчителів, яких завезли в регіон”, — зазначають в ЦНС.
Додають, що російські окупанти перетворили школи на окупованих територіях в пропагандистські осередки. Штрафують батьків, які не віддають дітей до цих “шкіл”, а також погрожують їм позбавленням батьківських прав.
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