На оккупированной части Запорожской области детей заставляют писать письма российским захватчикам - ЦНС

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“В частности соответствующие письма централизованно писали в лагерях Бердянска и Мелитополя. При этом дети делали это под запись пропагандистов. Сами письма переписывались с „экземпляра“ и под диктовку российских учителей, которых завезли в регион”, — отмечают в ЦНС.

Добавляют, что российские оккупанты превратили школы на оккупированных территориях в пропагандистские центры. Штрафуют родителей, которые не отдают детей в эти “школы”, а также угрожают им лишением родительских прав.

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