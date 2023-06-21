На оккупированной части Запорожской области детей заставляют писать письма российским захватчикам - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. На временно оккупированных территориях Запорожской области оккупационная власть через подконтрольных учителей заставляет детей в пришкольных лагерях писать письма российским захватчикам. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
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“В частности соответствующие письма централизованно писали в лагерях Бердянска и Мелитополя. При этом дети делали это под запись пропагандистов. Сами письма переписывались с „экземпляра“ и под диктовку российских учителей, которых завезли в регион”, — отмечают в ЦНС.
Добавляют, что российские оккупанты превратили школы на оккупированных территориях в пропагандистские центры. Штрафуют родителей, которые не отдают детей в эти “школы”, а также угрожают им лишением родительских прав.
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