На Запоріжжі окупанти обладнали додаткові блокпости та пункти фільтрації
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Російські загарбники обладнали додаткові блокпости та пункти фільтрації у населених пунктах на тимчасово захопленій території Запорізької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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«У населених пунктах на тимчасово захопленій території Запорізької області російські окупанти обладнали додаткові блокпости та пункти фільтрації. Все цивільне населення, яке виїжджає із тимчасово зайнятого ворогом півдня України вимушене проходити пункти фільтрації, що розміщені в Мангуші та Новоазовську Донецької області», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час фільтраційних заходів у громадян ретельно перевіряють речі та документи, крім того, відбирають відбитки пальців.
Доповнення
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що є інформація, що в Запорізькій області російські окупанти мінують навіть населені пункти, де проживають люди, не попереджаючи їх.
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Запорізька АЕС за час під тимчасовим контролем окупаційних військ була додатково замінована - замінований охолоджувач.