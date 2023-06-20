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На Запорожье оккупанты оборудовали дополнительные блокпосты и пункты фильтрации

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Российские захватчики оборудовали дополнительные блокпосты и пункты фильтрации в населенных пунктах на временно захваченной территории Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

На Запорожье оккупанты оборудовали дополнительные блокпосты и пункты фильтрации

Цитата

«В населенных пунктах на временно захваченной территории Запорожской области российские оккупанты оборудовали дополнительные блокпосты и пункты фильтрации. Все гражданское население, которое выезжает из временно занятого врагом юга Украины вынуждено проходить пункты фильтрации, размещенные в Мангуше и Новоазовске Донецкой области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время фильтрационных мероприятий у граждан тщательно проверяют вещи и документы, кроме того, снимают отпечатки пальцев.

Дополнение

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что есть информация, что в Запорожской области российские оккупанты минируют даже населенные пункты, где проживают люди, не предупреждая их.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Запорожская АЭС за время под временным контролем оккупационных войск была дополнительно заминирована - заминирован охладитель.

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