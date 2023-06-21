У Генічеську окупанти готують колаборантів до «евакуації» через український контрнаступ - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області російські окупанти надсилають колаборантам інструкції щодо можливої евакуації на випадок прориву українських військ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Цитата
“Російські окупанти активно розповсюджують інформацію щодо евакуації на випадок прориву ЗС України. Так, у Генічеську, на мобільні телефони колаборантів надходять SMS повідомлення з детальними інструкціями та координатами точок евакуації, що в свою чергу викликає панічні настрої”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На окупованій частині Запорізької області дітей змушують писати листи російським загарбникам — ЦНС