У Генічеську окупанти готують колаборантів до «евакуації» через український контрнаступ - Генштаб ЗСУ

Цитата

“Російські окупанти активно розповсюджують інформацію щодо евакуації на випадок прориву ЗС України. Так, у Генічеську, на мобільні телефони колаборантів надходять SMS повідомлення з детальними інструкціями та координатами точок евакуації, що в свою чергу викликає панічні настрої”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На окупованій частині Запорізької області дітей змушують писати листи російським загарбникам — ЦНС