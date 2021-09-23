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В G7 сделали тревожное заявление по судебной реформе в Украине, вспомнили законопроект о КСУ

В G7 сделали тревожное заявление по судебной реформе в Украине, вспомнили законопроект о КСУ

Киев  •  УНН

 • 15972 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Послы стран "Группы семи" (G7) выразили обеспокоенность относительно процесса судебной реформы в Украине. В частности, беспокойство адресовано в сторону реформы Высшего совета правосудия и Конституционного суда, пишет УНН.

Цитата:

"Послы G7 продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине с беспокойством. Они с разочарованием обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов", - говорится в сообщении послов G7 в Twitter.

Детали

Дипломаты отмечают, что предложенный график, по их мнению, не отражает важности и неотложности этой реформы.

Послы также продолжили призывать Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в Этический совет ВСП.

Реформа КСУ

"Послы также обеспокоены законопроектом 4533. Реформа Конституционного суда должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей КСУ и гарантировать временное увеличение требований к голосованию, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - заявили в G7.

В заявлении сказано, что всесторонняя судебная реформа остается важнейшим приоритетом для G7 как имеющая решающее значение для успеха всех реформ в Украине и выполнения требований народа Украины.

По мнению дипломатов, проведение реформ улучшит инвестиционный климат и способность выполнять международные обязательства.

Заблокированная реформа ВСП

Верховная Рада в июле изменила порядок избрания на должности членов ВСП и урегулировала деятельность дисциплинарных инспекторов ВСП, поддержав президентский законопроект № 5068. 3 августа Президент Владимир Зеленский подписал законы о деятельности ВСП, в частности по созданию Этического совета.

Ожидалось, что совет заработает в середине сентября, однако Совет судей Украины не смогл делегировать в него трех своих представителей. На этой неделе в Совете судей сообщили, что начинают отбор на должность члена Этического совета ВСП. Срок подачи кандидатами документов для участия - до 21 октября.

"Конституционный кризис"

Так называемая "конституционный кризис" начался в Украине 27 октября. Тогда Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

Позже рабочей группой было наработано законопроект № 4533 об урегулировании "конституционного кризиса". В конце марта Венецианка обнародовала заключение, в котором положительно оценила законопроект, но недостатки тоже заметила.

Верховная Рада 15 апреля поддержала на первом чтении законопроект № 4533. Документ ожидает рассмотрения во втором чтении и принятия в целом.

Украинские Национальные Новости

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