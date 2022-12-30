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В фсб рф заявили, что задержали украинца, приписывают ему "приготовление к терроризму"

Киев • УНН

 • 247785 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В фсб рф утверждают, что задержали гражданина Украины, обвинение - "приготовление к терроризму" на Северном Кавказе. Об этом сообщают российские государственные СМИ, передает УНН.

Детали

В фсб рф утверждают, что ими в декабре текущего года на территории СКФО предотвращена попытка совершения преступления. Задержанного называют сторонником якобы "националистической идеологии", гражданином Украины.

В фсб рф заявляют, что мужчина прибыл в россию по каналу трудовой миграции. В контексте дела приписали ему "задание украинских спецслужб".

"Во время допроса он дал признательные показания о своих противоправных намерениях", - сообщили в фсб.

В ходе обыска по месту жительства задержанного нашли якобы "готовые к применению средства террора".

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК рф ("Приготовление к терроризму")", - отмечается в сообщении.

Дополнение

фсб рф сообщила о задержании в аэропорту красноярска мужчину, который пытался выехать из страны и вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

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