В фсб рф заявили, что задержали украинца, приписывают ему "приготовление к терроризму"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В фсб рф утверждают, что задержали гражданина Украины, обвинение - "приготовление к терроризму" на Северном Кавказе. Об этом сообщают российские государственные СМИ, передает УНН.
Детали
В фсб рф утверждают, что ими в декабре текущего года на территории СКФО предотвращена попытка совершения преступления. Задержанного называют сторонником якобы "националистической идеологии", гражданином Украины.
В фсб рф заявляют, что мужчина прибыл в россию по каналу трудовой миграции. В контексте дела приписали ему "задание украинских спецслужб".
"Во время допроса он дал признательные показания о своих противоправных намерениях", - сообщили в фсб.
В ходе обыска по месту жительства задержанного нашли якобы "готовые к применению средства террора".
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК рф ("Приготовление к терроризму")", - отмечается в сообщении.
Дополнение
фсб рф сообщила о задержании в аэропорту красноярска мужчину, который пытался выехать из страны и вступить в ряды Вооруженных сил Украины.