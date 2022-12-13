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фсб рф задержала мужчину, который пытался выехать в Украину и вступить в ряды ВСУ

Киев • УНН

 • 595677 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. фсб рф сообщила о задержании в аэропорту красноярска мужчину, который пытался выехать из страны и вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает росСМИ, информирует УНН.

Детали 

Следственным подразделением фсб рф возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 275 ук рф (покушение на государственную измену).

По данным фсб, установлено, что "задержанный инициативно принял решение перейти на сторону противника и вступить в ряды Вооруженных сил Украины для участия в их составе в боевых действиях". Его задержали в аэропорту пр попытке выехать через территорию одной из стран СНГ в Украину. 

Кроме этого, мужчина "совершил акты вандализма в отношении административных зданий органов власти региона, в связи с чем был привлечен к уголовной ответственности за вандализм (часть 2 статьи 214 ук рф).

Задержанному может грозить наказание до 20 лет лишения свободы.

Дополнение

В Херсонской области Служба безопасности Украины задержала рецидивиста, который пытался взорвать боеприпасы ВСУ. 

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