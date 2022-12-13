фсб рф затримала чоловіка, який намагався виїхати в Україну і вступити до лав ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. фсб рф повідомила про затримання в аеропорту красноярська чоловіка, який намагався виїхати з країни і вступити до лав Збройних сил України. Про це повідомляє росЗМІ, інформує УНН.
Деталі
Слідчим підрозділом фсб рф порушено кримінальну справу за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 30, ст. 275 кк рф (замах на державну зраду).
За даними фсб, встановлено, що "затриманий ініціативно ухвалив рішення перейти на бік противника та вступити до лав Збройних сил України для участі у їхньому складі у бойових діях". Його затримали в аеропорту при спробі виїхати через територію однієї з країн СНД до України.
Окрім цього, чоловік "вчинив акти вандалізму щодо адміністративних будівель органів влади регіону, у зв'язку з чим було притягнуто до кримінальної відповідальності за вандалізм (частина 2 статті 214 кк рф).
Затриманому може загрожувати покарання до 20 років позбавлення волі.
Доповнення
На Херсонщині Служба безпеки України затримала рецидивіста, який намагався підірвати боєприпаси ЗСУ.