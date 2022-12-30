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У фсб рф заявили, що затримали українця, приписують йому "приготування до тероризму"

У фсб рф заявили, що затримали українця, приписують йому "приготування до тероризму"

Київ • УНН

 • 247787 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. У фсб рф стверджують, що затримали громадянина України, звинувачення - "приготування до тероризму" на Північному Кавказі. Про це повідомляють російські державні ЗМІ, повідомляє УНН.

Деталі

У фсб рф стверджують, що у грудні поточного року на території СКФО запобігли спробі скоєння злочину. Затриманого називають прихильником нібито "націоналістичної ідеології", громадянином України.

У фсб рф заявляють, що чоловік прибув до росії по каналу трудової міграції. У контексті справи приписали йому "завдання українських спецслужб".

"Під час допиту він дав свідчення про свої протиправні наміри", - повідомили у фсб.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого знайшли нібито "готові до застосування засоби терору".

"Слідчими органами порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 30 та ч. 2 ст. 205 КК рф ("Приготування до тероризму")", - наголошується в повідомленні.

Доповнення

фсб рф повідомила про затримання в аеропорту красноярська чоловіка, який намагався виїхати з країни та вступити до лав Збройних сил України.

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