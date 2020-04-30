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Во Франции снизилось количество новых летальных случаев от COVID-19

Киев • УНН

 • 13834 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Во Франции снизилось количество новых летальных случаев, вызванных пневмонией COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство социальных дел и здравоохранения и DW.

Во Франции снизилось количество новых летальных случаев от COVID-19

За последние сутки умерли 289 человек, это самый низкий показатель за рабочий день с конца марта.

В целом, по данным министерства, от последствий коронавирусной инфекции умерли 24 376 человек.

Напомним, внутренний валовой продукт Франции (ВВП) резко упал на 5,8% в первом квартале 2020 года. Это - самое резкое падение ВВП страны с начала его расчета в 1949 году.

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