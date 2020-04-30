У Франції знизилася кількість нових летальних випадків від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Франції знизилася кількість нових летальних випадків, викликаних пневмонією COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство соціальних справ і охорони здоров'я і DW.
За останню добу померли 289 осіб, це найнижчий показник за робочий день з кінця березня.
В цілому, за даними міністерства від наслідків коронавірусної інфекції померли 24 376 осіб.
Нагадаємо, внутрішній валовий продукт Франції (ВВП) різко впав на 5,8% у першому кварталі 2020 року. Це - найбільш різке падіння ВВП країни з початку його розрахунку у 1949 році.