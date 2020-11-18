Во Франции уже более двух миллионов инфицированных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 2 миллиона. Об этом во вторник сообщил глава управления здравоохранения страны Жером Саломон, передает УНН.
При этом максимальный показатель новых инфицированных был зарегистрирован 2 ноября — около 69,5 тысячи случаев. После этого число положительных тестов стало снижаться, но до сих пор остается неприемлемо высоким, заявил Саломон.
За минувшие сутки во Франции было обнаружено 45 552 случая заражения коронавируса, общий показатель с начала пандемии вырос до 2 039 755. За тот же период времени 33,5 тысячи пациентов были госпитализированы с пневмонией COVID-19, 437 человек скончались.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 557 657 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 9856 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.