У Франції вже понад два мільйони інфікованих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Кількість виявлених випадків зараження коронавірусом у Франції перевищила 2 мільйони. Про це у вівторок повідомив глава управління охорони здоров'я країни Жером Саломон, передає УНН.
При цьому максимальний показник нових інфікованих був зареєстрований 2 листопада — близько 69,5 тисячі випадків. Після цього число позитивних тестів стало знижуватися, але до сих пір залишається неприйнятно високим, заявив Саломон.
За минулу добу у Франції було виявлено 45 552 випадки зараження коронавірусом, загальний показник з початку пандемії зріс до 2 039 755. За той же період часу 33,5 тисячі пацієнтів були госпіталізовані з пневмонією COVID-19, 437 людей померли.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 557 657 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 9 856 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.