У Франції вже понад два мільйони інфікованих на COVID-19

При цьому максимальний показник нових інфікованих був зареєстрований 2 листопада — близько 69,5 тисячі випадків. Після цього число позитивних тестів стало знижуватися, але до сих пір залишається неприйнятно високим, заявив Саломон.

За минулу добу у Франції було виявлено 45 552 випадки зараження коронавірусом, загальний показник з початку пандемії зріс до 2 039 755. За той же період часу 33,5 тисячі пацієнтів були госпіталізовані з пневмонією COVID-19, 437 людей померли.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 557 657 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 9 856 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

