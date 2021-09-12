Во Франции полиция обнаружила у студента бомбы с ураном и нацистскую символику
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В полицейский участок Кольмара, города на востоке Франции, поступил звонок из учебного центра Марселя Рудлофф, поскольку один из его студентов хвастался тем, что сделал бомбы. Полиция задержала ученика, которого отдадут под суд, передает УНН со ссылкой на французское издание Francebleu.
Детали
Отмечается, что о звонке в полицию стало известно 26 августа. В тот же день в Руффахе полиция департамента Верхний Рейн провела обыск в доме родителей студента. Они обнаружили четыре самодельные бомбы, три из которых были в рабочем состоянии, порошкообразный оксид урана и радиоактивный минеральный камень, излучающий 2500 беккерелей.
Полиция также обнаружила свастики и капюшоны Ку-Клукс-Клана.
Обвиняется в изготовлении взрывных устройств
26-летний мужчина, страдающий психическим расстройством, был обвинен в изготовлении взрывных устройств. Он был помещен под стражу. Согласно первым этапам расследования, подозреваемый купил все в интернете и намеревался подорвать эти бомбы в поле.
Расследование было поручено судебной полиции Мюлуза. Подозреваемого ожидает суд.
Напомним
Мужчины, в августе угрожал бомбой в авто вблизи Конгресса США, обвиняют в угрозе применения оружия массового поражения.