У Франції поліції виявила у студента бомби з ураном та нацистську символіку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У поліцейську дільницю Кольмара, міста та муніципалітету на сході Франції, надійшов дзвінок з навчального центру Марселя Рудлофф, оскільки один з його студентів хвалився тим, що зробив бомби. Поліція затримала учня, якого віддадуть під суд, передає УНН із посиланням на французьке видання Francebleu.
Деталі
Зазначається, що про дзвінок до поліції стало відомо 26 серпня. В той же день в Руффахе поліція департаменту Верхній Рейн провела обшук в будинку батьків студента. Вони виявили чотири саморобні бомби, три з яких були в робочому стані, порошкоподібний оксид урану і радіоактивний мінеральний камінь, що випромінює 2500 беккерелів.
Поліція також виявила свастики і капюшони Ку-Клукс-Клану.
Звинувачується у виготовленні вибухових пристроїв
26-річний чоловік, що страждає на психічні розлади, був звинувачений у виготовленні вибухових пристроїв. Він був поміщений під варту. Згідно з першими етапами розслідування, підозрюваний купив все в інтернеті і мав намір підірвати ці бомби у полі.
Розслідування було доручено судовій поліції Мюлуза. Підозрюваного очікує суд.
Нагадаємо
Чоловіка, що у серпні погрожував бомбою в авто поблизу Конгресу США, звинувачують у загрозі застосування зброї масового ураження.