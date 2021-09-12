У Франції поліції виявила у студента бомби з ураном та нацистську символіку

Деталі

Зазначається, що про дзвінок до поліції стало відомо 26 серпня. В той же день в Руффахе поліція департаменту Верхній Рейн провела обшук в будинку батьків студента. Вони виявили чотири саморобні бомби, три з яких були в робочому стані, порошкоподібний оксид урану і радіоактивний мінеральний камінь, що випромінює 2500 беккерелів.

Поліція також виявила свастики і капюшони Ку-Клукс-Клану.

Звинувачується у виготовленні вибухових пристроїв

26-річний чоловік, що страждає на психічні розлади, був звинувачений у виготовленні вибухових пристроїв. Він був поміщений під варту. Згідно з першими етапами розслідування, підозрюваний купив все в інтернеті і мав намір підірвати ці бомби у полі.

Розслідування було доручено судовій поліції Мюлуза. Підозрюваного очікує суд.

Нагадаємо

Чоловіка, що у серпні погрожував бомбою в авто поблизу Конгресу США, звинувачують у загрозі застосування зброї масового ураження.