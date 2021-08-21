Чоловіка, що погрожував бомбою в авто поблизу Конгресу США, звинувачують у загрозі застосування зброї масового ураження

Деталі

За його даними, зловмисникові в суді пред’явили звинувачення за чотирма пунктами. Прокурор, посилаючись на одного з родичів підсудного, розповів, що Роузберрі останнім часом висловлювався проти політики президента США Джо Байдена, скаржився на мігрантів і критикував систему охорони здоров’я в країні, а також планував здійснювати насильницькі дії.

Що передувало

У четвер він припаркував свій автомобіль недалеко від Бібліотеки Конгресу США і заявив, що в машині бомба. Після тривалих переговорів Роузберрі взяли під варту. Як зазначала газета The New York Times, підозрюваний, перебуваючи в автомобілі, висловлював критику на адресу адміністрації Байдена. За даними агентства Reuters, чоловік страждає шизофренією.

Вибухового пристрою в автомобілі Роузберрі поліція не виявила.