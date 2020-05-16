Во Флориде разбился истребитель ВВС США F-22 Raptor
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Во время учебного полета вблизи авиабазы ВВС США Эглин разбился военный истребитель F-22 Raptor. Обошлось без жертв. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВВС США на официальном сайте, передает УНН.
"Примерно в 9:15 утра 15 мая разбился истребитель F-22 Raptor с базы ВВС Эглин. Место катастрофы было примерно в 12 милях к северо-востоку от базы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пилот благополучно катапультировался из самолета и был транспортирован в больницу. Его состояние стабильное.
"Других лиц в самолете не было. Не было погибших людей, а также гражданского имущества, связанного с аварией. Миссией был обычный учебный полет. Совет офицеров проведет расследование аварии", - сообщили в ВВС США.
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