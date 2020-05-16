У Флориді розбився винищувач ВПС США F-22 Raptor

"Приблизно о 9:15 ранку 15 травня розбився винищувач F-22 Raptor із бази ВПС Еглін. Місце катастрофи було приблизно в 12 милях на північний схід від бази", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пілот благополучно катапультувався з літака і був транспортований до лікарні. Його стан стабільний.

"Інших осіб у літаку не було. Не було загиблих людей, а також цивільного майна, пов'язаного з аварією. Місією був звичайний навчальний політ. Рада офіцерів проведе розслідування аварії", - повідомили у ВПС США.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Росії пройшли випробування нової гіперзвукової ракети.