У Флориді розбився винищувач ВПС США F-22 Raptor
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Під час навчального польоту поблизу авіабази ВПС США Еглін розбився військовий винищувач F-22 Raptor. Обійшлося без жертв. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ВПС США на офіційному сайті, інформує УНН.
"Приблизно о 9:15 ранку 15 травня розбився винищувач F-22 Raptor із бази ВПС Еглін. Місце катастрофи було приблизно в 12 милях на північний схід від бази", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пілот благополучно катапультувався з літака і був транспортований до лікарні. Його стан стабільний.
"Інших осіб у літаку не було. Не було загиблих людей, а також цивільного майна, пов'язаного з аварією. Місією був звичайний навчальний політ. Рада офіцерів проведе розслідування аварії", - повідомили у ВПС США.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Росії пройшли випробування нової гіперзвукової ракети.