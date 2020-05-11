В России прошли испытания новой гиперзвуковой ракеты - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты проведены недавно в России с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. Ракета создается для модернизированной версии самолета Ту-22М3М. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Недавно проведены испытания нового гиперзвукового изделия на Ту-22М3. Ракета войдет в состав номенклатуры вооружения модернизированного Ту-22М3М вместе с рядом других новейших авиационных средств поражения", - сказал источник в оборонно-промышленном комплексе.
Источник отметил, что работа над новым боеприпасом началась несколько лет назад, испытания ракеты должны завершиться вместе с работой над модернизированным бомбардировщиком Ту-22М3М.
В пресс-службе ПАО "Туполев" отказались от комментариев.
Ранее российский оборонно-промышленный комплекс разработал два вида авиационных гиперзвуковых ракет. Одна из ракет получила название "Кинжал" и применяется на истребителе МиГ-31К, она способна разгоняться до 10 скоростей звука и создана на базе ракеты наземного комплекса "Искандер". Еще одна гиперзвуковая авиаракета создается для истребителя пятого поколения Су-57 и должна размещаться внутри его фюзеляжа. Название ракеты и характеристики неизвестны.
Напомним, США заявили об успешном испытании сверхзвуковой ракеты.