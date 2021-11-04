В Facebook введут новую функцию подписок
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг сообщил о введении нового инструмента на платформе Facebook. Об этом пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу Марка Цукерберга.
Детали
Компания Meta вводит новый инструмент на платформе Facebook. Он поможет авторам контента избегать 30% комиссии с подписки от Apple.
Функция получила название “Подписки поклонников”.
“Создавая метавселенную, мы сосредоточены на том, чтобы раскрыть возможности для создателей зарабатывать деньги на своей работе. Комиссия в размере 30%, которую Apple берет за транзакции, усложняет это, поэтому мы обновляем наш продукт подписок, чтобы создатели могли зарабатывать больше”, — говорится в сообщении.
Кроме этого, на платформе создадут рекламную ссылку для авторов. Когда люди подпишутся по этой ссылке, создатели получат средства с учетом налогов, поскольку оплата будет проходить через платежную систему компании Facebook Pay.
Также авторы получат возможность загружать электронные адреса своих подписчиков.
Напомним
Компания Facebook изменит название на Meta.