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В Facebook введут новую функцию подписок

Киев • УНН

 • 21572 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг сообщил о введении нового инструмента на платформе Facebook. Об этом пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу Марка Цукерберга.

В Facebook введут новую функцию подписок

Детали

Компания Meta вводит новый инструмент на платформе Facebook. Он поможет авторам контента избегать 30% комиссии с подписки от Apple.
Функция получила название “Подписки поклонников”.

“Создавая метавселенную, мы сосредоточены на том, чтобы раскрыть возможности для создателей зарабатывать деньги на своей работе. Комиссия в размере 30%, которую Apple берет за транзакции, усложняет это, поэтому мы обновляем наш продукт подписок, чтобы создатели могли зарабатывать больше”, — говорится в сообщении.

Кроме этого, на платформе создадут рекламную ссылку для авторов. Когда люди подпишутся по этой ссылке, создатели получат средства с учетом налогов, поскольку оплата будет проходить через платежную систему компании Facebook Pay.

Также авторы получат возможность загружать электронные адреса своих подписчиков.

Напомним

Компания Facebook изменит название на Meta.

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