У Facebook запровадять нову функцію підписок

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Компанія Meta запроваджує новий інструмент на платформі Facebook. Він допоможе авторам контенту уникати 30% комісії з підписок від Apple.

Функція отримала назву “Підписки шанувальників”.

“Створюючи метавсесвіт, ми зосереджені на тому, щоб розкрити можливості для творців заробляти гроші на своїй роботі. Комісія в розмірі 30%, яку Apple бере за транзакції, ускладнює це, тому ми оновлюємо наш продукт підписок, щоб тепер творці могли заробляти більше”, — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, на платформі створять рекламне посилання для авторів. Коли люди підпишуться за цим посиланням, творці отримають кошти за врахуванням податків, оскільки оплата проходитиме через платіжну систему компанії Facebook Pay.

Також автори отримають можливість завантажувати електронні адреси своїх підписників.

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Компанія Facebook змінить назву на Meta.