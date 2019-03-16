В Донецкой области похитили человека

В городе Покровск в микрорайоне Шахтерский два человека, по описанию свидетелей, кавказской внешности, применяя силу, затолкали в автомобиль местного жителя, 1995 года рождения. Мужчину увезли в неизвестном направлении. С момента похищения человек на связь не выходил.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

Напомним, в Днепре похитили мужчину и под пытками требовали 4 млн грн.