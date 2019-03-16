У Донецькій області викрали людину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У місті Покровськ Донецької області викрали людину. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
У місті Покровськ у мікрорайоні Шахтарський двоє осіб, за описом свідків, кавказької зовнішності, застосовуючи силу, заштовхали в автомобіль місцевого жителя, 1995 року народження. Чоловіка відвезли у невідомому напрямку. З моменту викрадення чоловік на зв’язок не виходив.
За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі чи викрадення людини) КК України.
Нагадаємо, у Дніпрі викрали чоловіка і під тортурами вимагали 4 млн грн.