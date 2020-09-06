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В Донецкой области COVID-19 обнаружили в пяти человек

Киев • УНН

 • 16031 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Донецкой области за воскресенье COVID-19 диагностировали у пяти жителей, один человек умер. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.

В Донецкой области COVID-19 обнаружили в пяти человек

“Коронавирусная болезнь унесла еще одну жизнь в Донецкой области. Новой жертвой стал 74-летний мариуполец”, — сообщил Кириленко.

По его словам, за воскресенье, 6 сентября, COVID-19 диагностировали у пяти жителей области, в том числе у одного медработника:

  • 3 в Бахмуте (мужчины 51 и 70 лет, женщина 69 лет);
  • по 1 в Краматорске (женщина 34 лет) и Славянске (женщина 44 лет).

“Пандемия не отступает. Коронавирусная болезнь имеет длинный инкубационный период, а это значит, что всегда есть вероятность заразиться даже от человека, который не имеет симптомов. Единственный способ защититься от болезни — тщательно соблюдать карантина и противоэпидемических рекомендациям Минздрава”, — добавил глава Донецкой ОГА.

Как сообщал УНН, по состоянию на 6 сентября в Украине зафиксировано 135 894 случаев COVID-19, за сутки — 2107 Вследствие болезни в целом по стране умерло 2846 человек, из них 35 — за последние сутки. Выздоровели от болезни в стране уже 62 227 человек, за последние сутки — 578.

Украинские Национальные Новости

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