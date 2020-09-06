У Донецькій області COVID-19 виявили у п’яти людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Донецькій області за неділю COVID-19 діагностували у п’яти жителів, одна людина померла. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН.
“Коронавірусна хвороба забрала ще одне життя на Донеччині. Новою жертвою став 74-річний маріуполець”, — повідомив Кириленко.
За його словами, за неділю, 6 вересня, COVID-19 діагностували у п’ятьох мешканців області, у тому числі у одного медпрацівника:
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- 3 у Бахмуті (чоловіки 51 і 70 років, жінка 69 років);
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- по 1 у Краматорську (жінка 34 років) і Слов’янську (жінка 44 років).
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“Пандемія не відступає. Коронавірусна хвороба має довгий інкубаційний період, а це означає, що завжди є ймовірність заразитися навіть від людини, яка не має симптомів. Єдиний спосіб захиститися від хвороби — старанно дотримуватися карантинних обмежень та протиепідемічних рекомендацій МОЗ”, — додав голова Донецької ОДА.
Як повідомляв УНН, станом на 6 вересня в Україні зафіксовано 135 894 випадків COVID-19, за добу — 2107. Внаслідок хвороби загалом у країні померло 2 846 осіб, з них 35 — за останню добу. Одужали від хвороби у країні вже 62 227 осіб, за останню добу — 578.