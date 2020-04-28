В Днепропетровской области обнаружили 5 новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. У 5 жителей Днепропетровской области обнаружили коронавирусную болезнь. Об этом сообщил глава региона Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"У 5 жителей Днепропетровской области обнаружили коронавирусную болезнь. Лабораторные исследования подтвердили COVID-19 у двух жителей Петропавловского района и трех - Кривого Рога", - сказал Бондаренко.
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Напомним, сейчас в Украине - более 9 тыс. подтвержденных случаев коронавируса. Из них 323 - в Днепропетровской области.