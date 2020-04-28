У Дніпропетровській області виявили 5 нових випадків коронавірусу

"У 5 мешканців Дніпропетровщини виявили коронавірусну хворобу. Лабораторні дослідження підтвердили COVID-19 у двох жителів Петропавлівського району та трьох – Кривого Рогу", - сказав Бондаренко.

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Нагадаємо, нині в Україні – понад 9 тис підтверджених випадків коронавірусу. З них 323 – на Дніпропетровщині.