У Дніпропетровській області виявили 5 нових випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У 5 мешканців Дніпропетровщини виявили коронавірусну хворобу. Про це повідомив очільник регіону Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.
"У 5 мешканців Дніпропетровщини виявили коронавірусну хворобу. Лабораторні дослідження підтвердили COVID-19 у двох жителів Петропавлівського району та трьох – Кривого Рогу", - сказав Бондаренко.
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Нагадаємо, нині в Україні – понад 9 тис підтверджених випадків коронавірусу. З них 323 – на Дніпропетровщині.