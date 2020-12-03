В Днепропетровской области во время пожара погибли две женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Днепропетровской области, ликвидируя возгорание, в доме обнаружили тела двух погибших женщин. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе, передает УНН.
“2 декабря в 20:54 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Молодежной села Водяное Широковского района”, — говорится в сообщении.
Спасатели установили, что возгорание возникло в одном из помещений одноэтажного жилого дома, принадлежащего двум хозяевам.
“Огнем уничтожено домашнее имущество в двух комнатах, повреждены стены, крыша и перекрытия дома на общей площади 25 кв. м. Во время тушения пожара, пожарные обнаружили в доме тела двух погибших женщин — ориентировочно, матери и дочери, 1934 и 1976 года рождения. Пожар локализован в 22:05 и ликвидирован в 22:22”, — сообщили в ГСЧС.
Причина пожара устанавливается.
Как сообщал УНН, в Житомирской области во время пожара в общежитии погиб пенсионер.