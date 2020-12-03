У Дніпропетровській області під час пожежі загинули двоє жінок

“2 грудня о 20:54 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку на вулиці Молодіжній села Водяне Широківського району”, — йдеться в повідомленні.

Рятувальники встановили, що займання виникло в одному з помешкань одноповерхового житлового будинку, що належить двом господарям.

“Вогнем знищено домашнє майно у двох кімнатах, пошкоджено стіни, дах та перекриття будинку на загальній площі 25 кв.м. Під час гасіння займання, вогнеборці виявили в оселі тіла двох загиблих жінок — орієнтовно, матері та доньки, 1934 та 1976 років народження. Пожежу локалізовано о 22:05 та ліквідовано о 22:22”, — повідомили в ДСНС.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомляв УНН, у Житомирській області під час пожежі у гуртожитку загинув пенсіонер.