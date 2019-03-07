В Днепре провели спецоперацию по задержанию преступной группы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В ходе спецоперации в Днепре задержали преступную группу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"В Днепре в ходе спецоперации оперативники и бойцы КОРДа задержали преступную группу. В состав группы входило четверо мужчин, которые обоснованно подозреваются в поджоге и покушении на жизнь людей в кафе на пл. Соборной м. Днепр", - говорится в сообщении.
После задержания у преступников провели ряд обысков. Во время них изъяли пистолет Макарова и RG, патроны, гранату Ф-1, черновые записи, мобильные телефоны и одежду. Все вещественные доказательства направлены на экспертизу и приобщено к материалам уголовного производства.
Сейчас двое мужчин задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. За преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 2 ст. 115, п. 1 п. 5 п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Кроме того, все участники группы проверяются на причастность к совершению других преступлений.
Напомним, в Днепре задержали вооруженного преступника по прозвищу "Ариец".