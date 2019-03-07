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У Дніпрі провели спецоперацію із затримання злочинної групи

У Дніпрі провели спецоперацію із затримання злочинної групи

Київ • УНН

 • 9663 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. У ході спецоперації у Дніпрі затримали злочинну групу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.

"У Дніпрі у ході спецоперації оперативники та бійці КОРДу затримали злочинну групу. До складу групи входило четверо чоловіків, які обґрунтовано підозрюються у підпалі та замаху на життя людей у кафе на пл. Соборній м. Дніпро", - йдеться в повідомленні.

Після затримання у злочинців провели низку обшуків. Під час них вилучили пістолет Макарова та RG, патрони, гранату Ф-1, чорнові записи, мобільні телефони та одяг. Усі речові докази направлено на експертизу та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Наразі двох чоловіків затримано в порядку ст. 208 КПК України. За злочини, передбачені ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 2 ст. 115, п. 1 п. 5 п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство), передбачено максимальне покарання у виді довічного позбавлення волі. Крім того, всі учасники групи перевіряються на причетність до скоєння інших злочинів.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали озброєного злочинця на прізвисько "Арієць".

Українські Національні Новини

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