В Днепре больного шизофренией отправили на принудительное лечение за нападения на 11 женщин

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Днепре к 33-летнему мужчине, который напал на 11 женщин, применили принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение с усиленным наблюдением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.