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В Днепре больного шизофренией отправили на принудительное лечение за нападения на 11 женщин

В Днепре больного шизофренией отправили на принудительное лечение за нападения на 11 женщин

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Днепре к 33-летнему мужчине, который напал на 11 женщин, применили принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение с усиленным наблюдением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

"Постановлением Амур-Нижнеднепровского районного суда города Днепра удовлетворено ходатайство Днепропетровской местной прокуратуры №1 по применению принудительных мер медицинского характера в отношении 33-летнего гражданина, который обвиняется в хулиганстве (ч.1,4 ст.296 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Установлено, что указанный гражданин страдает хроническим психическим заболеванием в форме шизофрении параноидальной и в течение ноября 2019 года, грубо нарушая общественный порядок, нападал на прохожих в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепра. Жертвами обвиняемого стали 11 женщин, некоторым из них он нанес легкие телесные повреждения.

По ходатайству прокуратуры к мужчине применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение с усиленным наблюдением.

Напомним, в Черниговской области суд отправил на принудительное лечение 34-летнего мужчину, который нанес семь ножевых ранений работнице ЗАГСа.

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