У Дніпрі хворого на шизофренію відправили на примусове лікування через напад на 11 жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Дніпрі до 33-річного чоловіка, який напав на 11 жінок, застосували примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із посиленим наглядом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.
"Ухвалою Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра задоволено клопотання Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 щодо застосування примусових заходів медичного характеру відносно 33-річного громадянина, який обвинувачується у хуліганстві (ч.1,4 ст.296 КК України)", - сказано у повідомленні.
Встановлено, що вказаний громадянин страждає на хронічне психічне захворювання у формі шизофренії параноїдальної та протягом листопада 2019 року, грубо порушуючи громадський порядок, нападав на перехожих в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра. Жертвами обвинуваченого стали 11 жінок, деяким з них він спричинив легкі тілесні ушкодження.
За клопотанням прокуратури до чоловіка застосовано примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із посиленим наглядом.
Нагадаємо, на Чернігівщині суд відправив на примусове лікування 34-річного чоловіка, який завдав сім ножових поранень працівниці РАЦСу.