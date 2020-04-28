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У Дніпрі хворого на шизофренію відправили на примусове лікування через напад на 11 жінок

У Дніпрі хворого на шизофренію відправили на примусове лікування через напад на 11 жінок

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Дніпрі до 33-річного чоловіка, який напав на 11 жінок, застосували примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із посиленим наглядом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.

"Ухвалою Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра задоволено клопотання Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 щодо застосування примусових заходів медичного характеру відносно 33-річного громадянина, який обвинувачується у хуліганстві (ч.1,4 ст.296 КК України)", - сказано у повідомленні.

Встановлено, що вказаний громадянин страждає на хронічне психічне захворювання у формі шизофренії параноїдальної та протягом листопада 2019 року, грубо порушуючи громадський порядок, нападав на перехожих в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра. Жертвами обвинуваченого стали 11 жінок, деяким з них він спричинив легкі тілесні ушкодження.

За клопотанням прокуратури до чоловіка застосовано примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із посиленим наглядом.

Нагадаємо, на Чернігівщині суд відправив на примусове лікування 34-річного чоловіка, який завдав сім ножових поранень працівниці РАЦСу.

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