В ГФС заявили о кибератаке на электронные ресурсы ведомства

"8.10.2018 начиная с 18 ч. 00 мин. на внешний виртуальный адрес ИТС "Электронный кабинет" в сети Интернет (cabinet.sfs.gov.ua, IP-адрес 217.76.198.152) и 09.10.2018 начиная с 09 ч. 00 мин. на внешний виртуальный адрес ИТС "Официальный веб-портал ГФС Украины" (sfs.gov.ua, IP-адрес 217.76.198.157) было зафиксировано большое количество запросов, привело к увеличению нагрузки на центральный процессор сетевого экрана (до 100%) и привело к его нестабильной работе. Оператором было идентифицирована кибератака на отказ в обслуживании (Denial of service attack, DoS attack) и применен механизм защиты от атаки", - говорится в сообщении.

Указанное кибер-вмешательство привело к недоступности ресурсов ИТС "Электронный кабинет" и ИТС "Официальный веб-портал ГФС Украины" для некоторых пользователей в сети Интернет.



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В соответствии с Порядком взаимодействия органов исполнительной власти по вопросам защиты государственных информационных ресурсов ГФС безотлагательно проинформировали Администрацию Госспецсвязи о случаях DoS-атак.



Как сообщал УНН, во время предстоящих избирательных кампаний вновь избранные члены Центральной избирательной кампании (ЦИК) вынуждены будут противодействовать многочисленным информационным и кибератакам со стороны Российской Федерации.