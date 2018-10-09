В ГФС заявили о кибератаке на электронные ресурсы ведомства

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 6969 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 69427 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117823 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125783 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165517 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152097 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140147 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130312 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178585 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118289 просмотра

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Актуальное
В ГФС заявили о кибератаке на электронные ресурсы ведомства

В ГФС заявили о кибератаке на электронные ресурсы ведомства

Киев  •  УНН

 • 9097 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. На электронные ресурсы Государственной фискальной службы совершено кибератаку. Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает УНН.

"8.10.2018 начиная с 18 ч. 00 мин. на внешний виртуальный адрес ИТС "Электронный кабинет" в сети Интернет (cabinet.sfs.gov.ua, IP-адрес 217.76.198.152) и 09.10.2018 начиная с 09 ч. 00 мин. на внешний виртуальный адрес ИТС "Официальный веб-портал ГФС Украины" (sfs.gov.ua, IP-адрес 217.76.198.157) было зафиксировано большое количество запросов, привело к увеличению нагрузки на центральный процессор сетевого экрана (до 100%) и привело к его нестабильной работе. Оператором было идентифицирована кибератака на отказ в обслуживании (Denial of service attack, DoS attack) и применен механизм защиты от атаки", - говорится в сообщении.

Указанное кибер-вмешательство привело к недоступности ресурсов ИТС "Электронный кабинет" и ИТС "Официальный веб-портал ГФС Украины" для некоторых пользователей в сети Интернет.

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В соответствии с Порядком взаимодействия органов исполнительной власти по вопросам защиты государственных информационных ресурсов ГФС безотлагательно проинформировали Администрацию Госспецсвязи о случаях DoS-атак.

Как сообщал УНН, во время предстоящих избирательных кампаний вновь избранные члены Центральной избирательной кампании (ЦИК) вынуждены будут противодействовать многочисленным информационным и кибератакам со стороны Российской Федерации.

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