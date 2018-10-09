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У ДФС заявили про кібератаку на електронні ресурси відомства

У ДФС заявили про кібератаку на електронні ресурси відомства

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. На електронні ресурси Державної фіскальної служби скоєно кібератаку. Про це повідомляє прес-служба ДФС, передає УНН.

"8.10.2018 починаючи з 18 год. 00 хв. на зовнішню віртуальну адресу ІТС "Електронний кабінет" в мережі Інтернет (cabinet.sfs.gov.ua, ІР-адреса 217.76.198.152) та 09.10.2018 починаючи з 09 год. 00 хв. на зовнішню віртуальну адресу ІТС "Офіційний веб-портал ДФС України" (sfs.gov.ua, ІР-адреса 217.76.198.157) була зафіксована велика кількість запитів, що спричинило збільшення навантаження на центральний процесор мережевого екрана (до 100%) та призвело до його нестабільної роботи. Провайдером було ідентифіковано кібератаку на відмову в обслуговуванні (Denial of service attack, DoS attack) та застосовано механізм захисту від атаки", - йдеться у повідомленні.

Зазначене кібер-втручання призвело до недоступності ресурсів ІТС "Електронний кабінет" та ІТС "Офіційний веб-портал ДФС України" деяким користувачам в мережі Інтернет.

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Відповідно до Порядку взаємодії органів виконавчої влади з питань захисту державних інформаційних ресурсів ДФС невідкладно було поінформовано Адміністрацію держспецзв’язку про випадки DoS-атак.

Як повідомляв УНН, під час майбутніх виборчих кампаній новообрані члени Центральної виборчої кампанії (ЦВК) змушені будуть протидіяти численним інформаційним і кібератакам з боку Російської Федерації.

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