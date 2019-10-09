В ГБР в течение суток примут решение по заявлению на Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Государственном бюро расследований изучат и примут решение относительно заявления нардепа Алексея Гончаренко о словах Президента Владимира Зеленского, что Генпрокурор является "100% его человеком". Об этом во время брифинга заявил директор ГБР Роман Труба, передает корреспондент УНН.
“Сегодня, по состоянию на 12:00, я еще не знаком с фактами и обстоятельствами, которые изложены в этом обращении. Согласно закону, у нас есть 24 часа. В течение 24 часов будет принято решение”, — сказал он, отвечая на вопрос журналиста относительно заявления.
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Ранее Гончаренко заявил, что ГБР должен заняться расследованием в отношении Зеленского.
“Направил депутатское обращение в ГБР по поводу слов Президента Украины, что ”генпрокурор — 100% мой человек“. В этих словах можно увидеть признаки преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины ( “Злоупотребление властью или служебным положением”)", - заявил Гончаренко.