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Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку
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Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

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У ДБР протягом доби приймуть рішення за заявою на Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Державному бюро розслідувань вивчать і приймуть рішення щодо заяви нардепа Олексія Гончаренка про слова Президента Володимира Зеленського, що Генпрокурор є “100% його людиною”. Про це під час брифінгу заявив директор ДБР Роман Труба, передає кореспондент УНН.

У ДБР протягом доби приймуть рішення за заявою на Зеленського

“Сьогодні, станом на 12:00, я ще не ознайомлений з фактами і обставинами, які викладені в цьому звернені. Згідно з законом, у нас 24 години. Протягом 24 годин буде прийняте рішення”, — сказав він, відповідаючи на питання журналіста щодо заяви.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ДБР є провадження щодо теперішніх посадовців

Раніше Гончаренко заявив, що ДБР має зайнятися розслідуванням щодо Зеленського.

“Направив депутатське звернення в ДБР з приводу слів Президента України, що “генпрокурор — 100% моя людина”. У цих словах можна побачити ознаки злочину, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу України (“Зловживання владою або службовим становищем”)", - йдеться у повідомленні.

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