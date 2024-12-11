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У чиновника из Одесской области конфисковали Mercedes за 5,6 млн грн

У чиновника из Одесской области конфисковали Mercedes за 5,6 млн грн

Киев  •  УНН

 • 2022 просмотра

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Суд изъял Mercedes-Benz G400 D у руководителя управления миграционного контроля ГМС в Одесской области из-за несоответствия доходам. Автомобиль был оформлен на мать чиновника в 2023 году.

Суд конфисковал Mercedes-Benz G400 D стоимостью 5,6 миллиона гривен у руководителя управления миграционного контроля ГУ ГМС Украины в Одесской области. Это произошло из-за несоответствия имущества официальным доходам. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН

Детали

Автомобиль был оформлен на мать чиновника в 2023 году, хотя доходы семьи не позволяли приобрести такой дорогой транспорт.

ГБР установило, что чиновник незаконно владел имуществом, которое явно не соответствует его официальным доходам.

"11 декабря 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованным владение автомобилем стоимостью 5,6 млн грн. Также суд постановил взыскать автомобиль в доход государства", - говорится в сообщении ГБР.

Напомним

Двум экс-чиновникам Государственной миграционной службы Украины и предпринимателю из рф сообщили о подозрении в завладении более 88 млн грн. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Криминал и ЧП
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