Розікрали понад 88 млн грн: експосадовцю ДМС та підприємцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

$41.400.00
45.840.00
ukru
11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
04:30 • 1782 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 17296 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 90685 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 163833 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 166028 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 133953 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136093 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87296 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93860 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99481 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.9м/с
54%
Популярнi новини

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 11836 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

23:34 • 7146 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

23:51 • 12611 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 10243 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 6492 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 166012 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 229501 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 378139 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 314760 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 422460 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 11432 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 16738 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33400 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 30038 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 133947 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Розікрали понад 88 млн грн: експосадовцю ДМС та підприємцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Київ • УНН

 • 141913 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Колишньому заступнику голови ДМС та підприємцю, яких підозрюють у розкраданні понад 88 млн. грн. державних коштів, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє УНН із посиланням на Вищий антикорупційний суд.

Розікрали понад 88 млн грн: експосадовцю ДМС та підприємцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Цитата

“Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжні заходи ще двом підозрюваним у справі щодо заволодіння понад 88 млн грн під час реконструкції адміністративної будівлі Державної міграційної служби України. Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджені прокурором САП, та обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, - йдеться у повідомленні ВАКС.

Мова йде про колишнього заступника Голови Державної міграційної служби та підприємця.

Після їх затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Нагадаємо

У вересні двом експосадовцям Державної міграційної служби України та підприємцю з рф повідомили про підозру в заволодінні понад 88 млн грн під час реконструкції адміністративної будівлі Державної міграційної служби. 2015 році Державна міграційна служба отримала будівлю у центрі столиці для облаштування центрального офісу. У межах досудового розслідування встановлено, що указані особи тривалий час розкрадали кошти, виділені на облаштування офісу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.60
Bitcoin
$84,870.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,242.37
Ethereum
$1,635.65