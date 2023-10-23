Розікрали понад 88 млн грн: експосадовцю ДМС та підприємцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Колишньому заступнику голови ДМС та підприємцю, яких підозрюють у розкраданні понад 88 млн. грн. державних коштів, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє УНН із посиланням на Вищий антикорупційний суд.
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“Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжні заходи ще двом підозрюваним у справі щодо заволодіння понад 88 млн грн під час реконструкції адміністративної будівлі Державної міграційної служби України. Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджені прокурором САП, та обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, - йдеться у повідомленні ВАКС.
Мова йде про колишнього заступника Голови Державної міграційної служби та підприємця.
Після їх затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
Нагадаємо
У вересні двом експосадовцям Державної міграційної служби України та підприємцю з рф повідомили про підозру в заволодінні понад 88 млн грн під час реконструкції адміністративної будівлі Державної міграційної служби. 2015 році Державна міграційна служба отримала будівлю у центрі столиці для облаштування центрального офісу. У межах досудового розслідування встановлено, що указані особи тривалий час розкрадали кошти, виділені на облаштування офісу.