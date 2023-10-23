Разворовали более 88 млн грн: экс-чиновнику ГМС и предпринимателю избрали меру пресечения в виде содержания под стражей

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“Следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меры пресечения еще двум подозреваемым по делу о завладении более 88 млн грн при реконструкции административного здания Государственной миграционной службы Украины. Суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованные прокурором САП, и избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей”, - говорится в сообщении ВАКС.

Речь идет о бывшем заместителе Председателя Государственной миграционной службы и предпринимателе.

После их задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

Напомним

В сентябре двум экс-чиновникам Государственной миграционной службы Украины и предпринимателю из РФ сообщили о подозрении в завладении более 88 млн грн во время реконструкции административного здания Государственной миграционной службы. В 2015 году Государственная миграционная служба получила здание в центре столицы для обустройства центрального офиса. В рамках досудебного расследования установлено, что указанные лица длительное время разворовывали средства, выделенные на обустройство офиса.