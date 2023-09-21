Розікрали понад 88 млн грн: двом експосадовцям ДМС України та підприємцю з рф повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Двом експосадовцям Державної міграційної служби України та підприємцю з рф повідомили про підозру в заволодінні понад 88 млн грн під час реконструкції адміністративної будівлі Державної міграційної служби. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, пише УНН.
Цитата
"... повідомили про підозру у заволодінні понад 88 млн грн під час реконструкції адміністративної будівлі Державної міграційної служби України колишньому заступнику Голови Державної міграційної служби, ексначальнику Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС, а також підприємцю – громадянину рф", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними САП, у 2015 році Державна міграційна служба отримала будівлю у центрі столиці для облаштування центрального офісу. У межах досудового розслідування встановлено, що указані особи тривалий час розкрадали кошти, виділені на облаштування офісу.
Задля реалізації злочину та безперешкодного заволодіння виділеними коштами, підприємець залучив начальника управління, а згодом і заступника голови ДМС.
Відповідно до розподілених ролей, посадові особи ДМС укладали з підконтрольними підприємцю товариствами договори на проведення робіт з реконструкції будівлі, при цьому штучно обмежуючи можливість участі у тендерах на ці роботи для інших товариств.
Крім того з’ясувалося, що вартість цих робіт була значно завищена, проведені роботи дублювались, а інші заплановані роботи були виконані лише на папері.
У результаті реконструкція будівлі й досі не завершена, а комп’ютерні комплекси із відповідним програмним забезпеченням взагалі не були поставлені.
З виділених на проведення реконструкції коштів у сумі 205 млн грн, указані особи заволоділи понад 88 млн грн, що підтверджено висновками відповідних експертиз.
Дії колишніх посадовців ДМС кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, а підприємця - за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.
Зважаючи на те, що місцеперебування заступника голови ДМС та підприємця не встановлено, про підозру їм повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.
Наразі досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розкрадання 3 млн грн під час ремонту футбольного поля для дітей: повідомлено про підозру підряднику