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Розікрали понад 88 млн грн: двом експосадовцям ДМС України та підприємцю з рф повідомили про підозру

Розікрали понад 88 млн грн: двом експосадовцям ДМС України та підприємцю з рф повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Двом експосадовцям Державної міграційної служби України та підприємцю з рф повідомили про підозру в заволодінні понад 88 млн грн під час реконструкції адміністративної будівлі Державної міграційної служби. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, пише УНН.

Цитата

"... повідомили про підозру у заволодінні понад 88 млн грн під час реконструкції адміністративної будівлі Державної міграційної служби України колишньому заступнику Голови Державної міграційної служби, ексначальнику Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС, а також підприємцю – громадянину рф", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними САП, у 2015 році Державна міграційна служба отримала будівлю у центрі столиці для облаштування центрального офісу. У межах досудового розслідування встановлено, що указані особи тривалий час розкрадали кошти, виділені на облаштування офісу.

Задля реалізації злочину та безперешкодного заволодіння виділеними коштами, підприємець залучив начальника управління, а згодом і заступника голови ДМС.

Відповідно до розподілених ролей, посадові особи ДМС укладали з підконтрольними підприємцю товариствами договори на проведення робіт з реконструкції будівлі, при цьому штучно обмежуючи можливість участі у тендерах на ці роботи для інших товариств.

Крім того з’ясувалося, що вартість цих робіт була значно завищена, проведені роботи дублювались, а інші заплановані роботи були виконані лише на папері.

У результаті реконструкція будівлі й досі не завершена, а комп’ютерні комплекси із відповідним програмним забезпеченням взагалі не були поставлені.

З виділених на проведення реконструкції коштів у сумі 205 млн грн, указані особи заволоділи понад 88 млн грн, що підтверджено висновками відповідних експертиз.

Дії колишніх посадовців ДМС кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, а підприємця - за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Зважаючи на те, що місцеперебування заступника голови ДМС та підприємця не встановлено, про підозру їм повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

Наразі досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину.

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