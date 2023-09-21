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Разворовали более 88 млн грн: двум экс-чиновникам ГМС Украины и предпринимателю из рф сообщили о подозрении

Разворовали более 88 млн грн: двум экс-чиновникам ГМС Украины и предпринимателю из рф сообщили о подозрении

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Двум экс-чиновникам Государственной миграционной службы Украины и предпринимателю из рф сообщили о подозрении в завладении более 88 млн грн во время реконструкции административного здания Государственной миграционной службы. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, пишет УНН.

Цитата

"... сообщили о подозрении в завладении более 88 млн грн при реконструкции административного здания Государственной миграционной службы Украины бывшему заместителю Председателя Государственной миграционной службы, экс-начальнику Управления ресурсно-хозяйственного обеспечения и капитального строительства ГМС, а также предпринимателю – гражданину рф", - говорится в сообщении.

Детали

По данным САП, в 2015 году Государственная миграционная служба получила здание в центре столицы для обустройства центрального офиса. В рамках досудебного расследования установлено, что указанные лица длительное время разворовывали средства, выделенные на обустройство офиса.

Для реализации преступления и беспрепятственного завладения выделенными средствами, предприниматель привлек начальника управления, а затем и заместителя председателя ГМС.

В соответствии с распределенными ролями, должностные лица ГМС заключали с подконтрольными предпринимателю обществами договоры на проведение работ по реконструкции здания, при этом искусственно ограничивая возможность участия в тендерах на эти работы для других обществ.

Кроме того выяснилось, что стоимость этих работ была значительно завышена, проведенные работы дублировались, а другие запланированные работы были выполнены лишь на бумаге.

В результате реконструкция здания до сих пор не завершена, а компьютерные комплексы с соответствующим программным обеспечением вообще не были поставлены.

Из выделенных на проведение реконструкции средств в сумме 205 млн грн, указанные лица завладели более 88 млн грн, что подтверждено выводами соответствующих экспертиз.

Действия бывших должностных лиц ГМС квалифицированы по ч. 5 ст. 191, а предпринимателя - по ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Учитывая то, что местонахождение заместителя председателя ГМС и предпринимателя не установлено, о подозрении им сообщено в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.

Сейчас досудебное расследование по делу продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

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